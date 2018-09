Tropiezo del Can Parellada en el campo del Sabadellenca

No pudo comenzar el Can Parellada su andadura en la Segunda Catalana con un resultado positivo y sucumbió por 3 a 1 en el campo del Sabadellenca. El conjunto terrassense no pudo en ningún momento con los locales, que se adelantaron con tres tantos que fueron imposibles de remontar.

El conjunto local llevó la iniciativa y, en el minuto 22, logró batir al portero del equipo egarense, por mediación de Nicolás. Con el 1 a 0, se llegaría al tiempo de descanso. En la segunda parte, las cosas no mejoraron para los intereses de un Can Parellada, que encajó el 2 a 0 pronto.

Doce minutos más tarde, el Sabadellenca consiguió la sentencia con el 3 a 0. A ocho minutos para la conclusión, Carlos Ramos recortó diferencias con el 3 a 1 definitivo.

UE SABADELLENCA 3

CD CAN PARELLADA 1

UE SABADELLENCA. Dani Álvarez, Ibrahima, Guerrero, Jaén, Faty, Oriol, Miguel Ángel (Saúl, m. 59), Nicolás, Bruno (Flix, m. 81), Manel y Montero (Nelber, m. 71).

CD CAN PARELLADA. Enric, Abde (Fran, m. 65), Ligero, Kike Belbel, Bigo (Carim, m. 69), Llinares (Javierre, m. 75), Pardi (Arellano, m. 65), Vicent, Escobar (Carlos Ramos, m. 46), Bryan y Montes.

Árbitro. Daniel Muñoz Carod. Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores visitantes Bigo y Ligero.

Goles. 1-0, minuto 22, Nicolás, 2-0, minuto 54, Oriol; 3-0, minuto 66, Nicolás; 3-1, minuto 82, Carlos Ramos.