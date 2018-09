El Atlètic perdió el duelo por el bronce

El Júnior de Sant Cugat completó el podio de esta edición número 98 del Campeonato de Catalunya de hockey tras imponerse al Atlètic Terrassa en el duelo por el tercer y cuarto puesto de la competición. El partido, tremendamente equilibrado, acabó con empate a tres goles, pero los pupilos del egarense Roger Pallarols se impusieron por 4 goles a 2 en los "shoot-outs" a los del técnico del Atlètic Terrassa, un Xero Gasol que se estrenó en esta competición en el banquillo del conjunto de Can Salas. El CD Terrassa, por su parte, finalizó en la sexta posición tras perder en el cruce correspondiente con el FC Barcelona por 2 goles a 1 en el Pau Negre. Finalmente, el duelo por evitar la última posición, enfrentó a dos conjuntos terrassenses, los dos únicos que jugarán esta temporada en la División de Honor "B". El Vallès se impuso en Can Salas por 4 tantos a 2 al Egara 1935, que finalizó último. En las semifinales de la competición, que se disputaron el sábado, el Club Egara eliminó en el Pla del Bon Aire al Atlètic Terrassa por un marcador de 2 goles a 1, mientras que el RC Polo derrotó en el campo Eduardo Dualde por 3 tantos a 2 al Júnior de Sant Cugat. Este partido fue la reedición de la pasada final del "play off" por el título de la Liga de División masculina española de hockey.