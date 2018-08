El San Cristóbal cayó 0-2 ante la visita del Sant Andreu

Debut agridulce del San Cristóbal en el municipal de Can Anglada en su regreso a la Tercera División después de treinta años de ausencia. Los de Oliver Ballabriga cayeron por 0 goles a 2 ante el Sant Adreu, claro aspirante a copar las cuatro primeras plazas al final de temporada. Los parroquiales empezaron el encuentro un tanto tensionados y fue el conjunto visitante quien era dueño y señor de la posesión del balón. Pese a ello, los locales eran capaces de disuadir los constates ataques de los barceloneses con un gran aplomo defensivo. Pero a la media hora, el Sant Andreu endosó un duro golpe a los locales. Kuku, con un gran remate de cabeza, fusiló a Adri, y anotó en el minuto 32 el primer tanto visitante. Eso, hizo daño a un San Cristóbal que tardó en reaccionar. Tras el descanso, llegó la tensión. Nada más empezar, Ton Alcover transformó un penalti cometido por Muntada por unas dudosas manos: 0-2. A partir de ahí, el encuentro entró en terreno local y los parroquiales dispusieron de las mejores ocasiones en ese tramo de partido. En el minuto 55, los locales protestaron airadamente un claro penalti que el colegiado no señalo. Eso, supuso la expulsión del técnico Oliver Ballabriga y el encuentro entró en una fase de transición que no favorecía a los parroquiales. Ya al final, Hassen provocó una pena máxima que Mario no pudo transformar y que hubiera dado emoción al tramo final de un encuentro que el San Cristóbal compitió, pero no pudo sacar rédito alguno ante un gigante como el Sant Andreu.