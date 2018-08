San Cristóbal, un histórico para empezar 

El campo municipal de Ca n'Anglada vivirá mañana a las siete de la tarde un día histórico. Treinta años después, las instalaciones del CP San Cristóbal acogerá un partido oficial de Tercera División. Y no será un partido cualquiera. El rival del conjunto que prepara Oliver Ballabriga en esta segunda jornada del campeonato será la UE Sant Andreu, todo un histórico del fútbol catalán, un equipo acostumbrado a militar en categorías de mayor relevancia. Los cuatribarrados, por ejemplo, disputarán esta temporada la Copa del Rey.

Ambos conjuntos llegan a este segundo partido de Liga con un solo punto en su casillero tras sus respectivos empates de la primera jornada, ante el Cerdanyola y el Prat respectivamente. Los barceloneses parten como favoritos, pero el conjunto parroquial necesita hacerse fuerte en casa en una temporada en que serán cuatro los equipos que pierdan la categoría. A nivel anímico, sumar los tres puntos ante un rival como el Sant Andreu supondría un grandísimo espaldarazo moral para un San Cristóbal que inició la andadura en esta Tercera División puntuando.

Oliver Ballabriga entiende que el duelo de mañana es muy especial para el club. "La visita del Sant Andreu es un orgullo para todos, especialmente para esa gente del San Cristóbal que lleva tantos años peleando en categorías inferiores. Si hace dos años les hubieran dicho que acabarían en Tercera no se lo hubieran creído", apunta. Y es que hace solamente dos años, el equipo se encuentraba en Segunda Catalana. En tres temporadas, el club ha ganado dos categorías.

Hassen será suplente

La gran novedad de la convocatoria de Oliver Ballabriga para el duelo de mañana es la del delantero Hassen. El entrenador parroquial tiene claro que el favorito es el Sant Andreu es el favorito, pero no descarta nada. "Sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la categoría, un equipo que disputó la promoción de acenso. Pero saldremos a competir, como siempre". Ballabriga no tiene previsto cambiar el planteamiento: "Haremos algunas variaciones, pero será en función de la estructura del Sant Andreu, no porque se trate de un equipo grande".

El presidente Miguel Ángel Moreno entiende que la entidad vivirá mañana un día histórico: "Para un club como el nuestro es un orgullo enorme regresar a Tercera treinta años después. Tenemos un equipo muy joven y uno de los presupuestos más bajos de toda la categoría, sino el más bajo. Pero estoy seguro de que plantaremos cara y conseguiremos salvarnos" En relación al equipo, el presidente señala: "El punto que conseguimos en Cerdanyola fue importantísimo para nosotros, para adaptarnos cuanto antes a la categoría. El equipo dio la cara y demostró que va a pelear en todos los partidos".

Tanto el San Cristóbal como el Sant Andreu acumulan un punto en la tabla clasificatoria. Si los parroquiales empataron a uno el pasado domingo en el campo del Cerdanyola, el conjunto cuatribarrado hizo lo propio, pero a cero, en el Narcís Sala ante la visita de otro de los candidatos al título, el Prat. El conjunto que prepara Mikel Azparren cuenta en sus filas con cuatro futbolistas con pasado terrassense. Se trata del lateral derecho José Antonio Llamas (el único que fue titular en la primera jornada), el central Alberto Carroza, el lateral David López y el delantero Carlos Martínez. Todos ellos han militado en el Terrassa FC. Durante esta pretemporada, el conjunto barcelonés ha disputado tres encuentros de la Copa Catalunya. En la primera ronda se impusieron por 2 a 0 al Vilassar de Mar y en la segunda eliminaron por 3 a 1 al Cerdanyola, último rival del San Cristóbal. En la tercera ronda eliminaron por penaltis al Horta tras empatar a uno.

POSIBLE ALINEACIÓN: Adri, Prado, Karim, Edu, Cristian, Joan Muntada, Kevin, Cabrera, Víctor, Aitor y Mario.

HORARIO: Domingo, 19 horas.

LUGAR: Campo municipal de Ca n'Anglada.

PRECIOS: 8 euros (público); 5 euros (socios del Sant Andreu); gratis para los socios del San Cristóbal que tengan su carnet en vigor.

RETRANSMISIÓN: Para aquellos que no puedan asistir al campo, el partido podrá verse por streaming en directo a través de la plataforma Footters.