El egarense Àlex Gallar se estrena con dos goles y victoria en Primera División

El domingo 19 de agosto del año 2018 será una fecha difícil de olvidar para el futbolista terrassense Àlex Gallar Falguera. Disputó su primer encuentro como futbolista de Primera División y consiguió marcar los dos goles de la victoria de su equipo, ambos en el primer tiempo, en Ipurua ante el Éibar, donde los oscenses se impusieron por 1 gol a 2. Gallar marcó en los minutos 5 y 40 de la primera mitad, situando al Huesca con un 0 a 2 favorable. Esta circunstancia le convierte en el primer jugador del siglo que debuta en la máxima categoría del fútbol español firmando un doblete en la primera parte el día de su estreno. En el minuto 69, Escalante marcó para el Éibar y estableció el 1-2 definitivo. El primer gol del egarense fue espectaculqar. Recuperó un balón en el centro del campo, sorteó a cuantos rivales le salieron al paso y en el mano a mano con el guardameta armero Dmitrovic le batió de tiro cruzado. El segundo, conseguido a cinco minutos del descanso, llegó en un golpe franco que su compañero Cucho no alcanzó a rematar y se acabó colando en la red del conjunto guipuzcoano.

Gallar, que juega con el número 9, tiene un peso determinante en el conjunto que entrena Leo Franco. Fue uno de los artífices del ascenso a Primera División tras firmar una brillante temporada en la categoría de plata del fútbol español. Las cosas no podían irle mejor a Gallar, nacido en Terrassa el 19 de marzo del año 1992. En su primera temporada en el Huesca, que debuta también en Primera, logró el ascenso tras acabar en segunda posición con 75 puntos. Y en el día del debut ha conseguido marcar ya dos goles.

Gallar, de 26 años, inició su trayectoria futbolística en el Terrassa FC en la temporada 2009-2010. Tras pasar por el Real Murcia, el Mallorca "B" y la UE Rubí, regresó a la entidad terrassista la temporada 2013-2014. Del Terrassa se marchó al Cornellà para recalar después en el Hércules, la Cultural Leonesa y el Huesca. Exceptuando en su actual club, nunca ha pasado más de una temporada en un mismo equipo.

El segundo futbolista egarense que milita esta temporada en Primera División es Àlex López, del RCD Espanyol "B". Rubi lo convocó para el debut liguero en el campo del Celta de Vigo (1-1), pero el canterano no pudo disfrutar de minutos. Desde la temporada 2010-2011 no había dos futbolistas egarenses en la máxima categoría del fútbol español. Entoncesx eran Xavi Hernández (FC Barcelona) y Albert Luque (Málaga).