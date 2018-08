Dos oros para Sarai Gascón en 100 libre y 100 mariposa en el Europeo de Dublín

La nadadora paralímpica egarense Sarai Gascón no podía empezar mejor su participación en el Campeonato de Europa que se celebra en Dublín. La ondina del Club Natació Terrassa se ha colgado ya dos medallas de oros en las dos primeras pruebas en las que ha participado. Lo ha conseguido en los 100 metros libre y en los 100 mariposa de la categoría S9. En los 100 libre, Sarai firmó un tiempo de 1'02"99, mientras que en los 100 mariposa sumó su segundo oro consecutivo con un registro de 1'08"24.

Su compañero, el también nadador del CN Terrassa José Antonio Marí, acumula también dos medallas en este Europeo de natación adaptada, en su caso de bronce. Tras acabar tercero con el relevo español en los 4x100 metros libre S9 con un tiempo global de 4'00"75, Marí se ha colgado el bronce en en los 100 metros mariposa con un tiempo de 1'01"15.

A ambos nadadores les quedan todavía tres pruebas en las que participar. En el caso de Sarai Gascón, nadará los 200 metros estilos, los 50 libre y el relevo español de 4x100 estilos. Marí, por su parte, tomará parte en los 400 metros libre, los 50 libre y el relevo español de 4x100 estilos.

Sarai Gascón estaba exultante tras la consecución de las dos medallas de oro en dos distancias que no eran precisamente sus preferidas. "He nadado dos pruebas y he conseguido ya dos finales. Estoy tremendamente contenta por como está funcionando todo. Ha sido un gran inicio de competición. Ahora toca seguir", señaló este jueves la nadadora del CN Terrassa en declaraciones a Diari de Terrassa.