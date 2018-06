El Atlètic acogerá la clausura de la Liga

Las instalaciones de Can Salas acogerán mañana a partir de las once de la mañana el acto de clausura de la segunda edición de la Lliga BBVA Hockey Plus, una competición de equipos catalanes formados por personas con discapacidad intelectual. Se trata de una competición organizada por la Federació Catalana de Hockey, que cuenta con el apoyo de BBVA y la Fundació Fupar. El Atlètic acogerá un acto social y festivo, abierto a todo el mundo. El objetivo es que los jugadores compartan una gran fiesta junto a sus entrenadores, familiares y amigos. Durante el evento se celebrarán partidos de hockey entre ocho equipos y se entregarán los trofeos. Al final se servirá un aperitivo.