Quinto torneo Guillermo García del San Lorenzo

El quinto torneo Guillermo García Mata de la UD San Lorenzo comenzará a disputarse mañana a partir de las diez de la mañana y se reanudará el próximo fin de semana. Mañana a las diez de la mañana se disputarán los triangulares prebenjamines (Mercantil, Pere Viver y San Lorenzo) y benjamines (Sant Quirze, Can Trias y San Lorenzo). A las 11.10 jugarán los alevines (Can Rull Rómulo Tronchoni, Can Trias y San Lorenzo) y a las 11.30 los debutantes (Mercantil, Juan XXIII, Sabadell Nord y San Lorenzo).