"Si no me quedo no será por mi culpa"

El defensa David López no ha sellado todavía su renovación con el Terrassa. El futbolista egarense de 31 años, que llegó procedente del Europa hace dos temporadas, tiene la firme intención de continuar en las filas del Terrassa FC la próxima temporada. "Todavía no hemos hablado con el club de mi situación, pero yo soy de Terrassa y mi sueño desde niño era jugar en el primer equipo del Terrassa. Ahora que lo he conseguido mi intención es continuar", explica el futbolista terrassense, que confía en alcanzar un acuerdo con la directiva que preside Jordi Cuesta para continuar en el club tras dos años en el mismo. "Imagino que cuando acabe el "play off" trataremos el tema. Lo que tengo claro es que si no me quedo ni será por mi culpa. Mi primera opción siempre ha sido el Terrassa y lo sigue siendo", señala.