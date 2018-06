Honores máximos al San Cristóbal

La histórica temporada del primer equipo del CP San Cristóbal, que ha ascendido a Tercera División y ha conquistado el título de campeón de Catalunya amateur, se visualizó ayer a nivel ciudadano con motivo de la recepción que el Ayuntamiento ofreció a los componentes del equipo. Jugadores, técnicos y miembros de la junta directiva acudieron al acto presidido por el alcalde, Alfredo Vega, y en el que participaron representantes de los distintos grupos municipales. Fue el homenaje que la ciudad tributó a un equipo cuya trayectoria en la temporada actual ha superado todas las expectativas, rubricada su excepcional campaña con la consecución este domingo del Campeonato de Catalunya amateur que le enfrentó a la Fundació Grama en este torneo en el que participan los dos campeones de grupo de Primera Catalana.

Un gran éxito

"Es un orgullo recibiros con motivo de este gran éxito. Un ascenso a Tercera División y un Campeonato de Catalunya amateur no es poca cosa", dijo el alcalde a la hora de referirse a la trayectoria del conjunto de Ca n'Anglada. "Es un logro muy importante en una ciudad que tiene ADN deportivo. El fútbol, y el deporte en general, es ilusión, sueños. Y vosotros habéis hecho realidad el sueño de vuestro barrio." Vega no sólo se refirió al valor de la gesta deportiva, sino también a la globalidad de la realidad del San Cristóbal. "Esto es también un éxito de gestión, de quienes dirigen un club con pocos recursos. Concede más valor llegar a la Tercera División a un club de barrio humilde del que hay que sentirse muy orgullosos."

Los componentes de la plantilla del San Cristóbal asistieron ilusionados a un reconocimiento que eleva la notoriedad de su trayectoria. Con el técnico Oliver Ballabriga a la cabeza, la casi totalidad del equipo asistió a la recepción. Miguel Ángel Moreno, presidente de la entidad, entró en el salón de plenos con el trofeo de campeones de Catalunya amateurs en las manos, orgulloso de tantos parabienes. "Sentimos orgullo de barrio por haber llegado hasta donde hemos llegado a pesar de contar con pocos recursos", señaló a la hora de hablar de lo conseguido. "Lo hemos pasado mal esta temporada, sobre todo los jugadores. Pero al final todo ello ha tenido un gran premio. Por todo ello quiero dar las gracias al entrenador, a los jugadores y a mis compañeros de junta", explicó. Moreno se refería al esfuerzo efectuado por la plantilla para continuar en el club pese a que los pagos de sus fichas se han tenido que ir aplazando por los condicionantes económicos surgidos a raiz de los problemas derivados de los embargos al Jabac, club con el que existe un convenio de colaboración. "A ver si no despertamos de este sueño. Yo no me esperaba traer al Ayuntamiento ni un ascenso a Tercera ni esta Copa. Pero como esta plantilla no habrá otra", finalizó.

Joan Muntada, capitán del equipo, destacó el valor humano de la plantilla. "Sin la piña que ha existido en el vestuario, no habríamos llegado hasta aquí", destacó. El centrocampista ofreció el trofeo al alcalde, quien también fue obsequiado con una camiseta conmemorativa del ascenso.