El Terrassa FC toma camino de la final del "play off"

El Terrassa FC se ha impuesto por un prometedor resultado de 2 a 0 este domingo al Compostela en el partido de ida de la promoción de ascenso a Segunda División "B" disputado en el Camp Olímpic ante más de 4.500 espectadores. Los egarenses deberán defender esta renta la próxima semana en Santiago de Compostela para disputar la final de esta fase, mucho más cerca después de este positivo resultado.

El partido se resolvió en favor de los locales gracias a un gol de Fran Piera en el minuto 47, fruto de una magnífica acción personal del jugador terrassista, y a un segundo en propia puerta en el tiempo añadido. El conjunto de Cristian García fue el claro dominador del partido y dispuso de ocasiones para obtener una renta más amplia, sobre todo en una segunda parte ejemplar en la que desplegó su mejor repertorio futbolístico.

El desarrollo del primer período fue de un notable equilibrio, con un Terrassa empeñado en desprender del balón al Compostela aunque con escaso recorrido en el trayecto ofensivo. Cristian rescató a Guti y a Toro para el equipo titular y el equipo anduvo bien en la presión y en el esfuerzo, pero arrastró mayores déficits a la hora de la construcción. Las precauciones de unos y de otros tuvieron consecuencias en las escasas ocasiones de peligro de los dos equipos.

De hecho, el buen arranque de los egarenses en el primer cuarto de hora no se tradujo en oportunidades de gol que no aparecieron hasta el minuto 31, en una acción de Daisuke que no acertó a dirigir de forma acertada una vaselina ante la mala salida de Lucas. Seis minutos después, un centro de Fran Piera desde el costado izquierdo estuvo a punto de cazarlo Yayá, pero su estirada en plancha no resultó suficiente.

La segunda parte no pudo empezar mejor para los intereses locales, que se adelantaron en el minuto 47 como consecuencia de una brillante acción personal de Fran Piera. El Terrassa no se conformó con esa mínima renta y tuvo oportunidades para anotar el segundo tanto, primero en una buena acción entre Yayá y Guti que acabó en córner y después en un centro-chut de Guti que el portero gallego despejó. El Compostela generó su mejor ocasión en el minuto 69, en una falta que no consiguió rematar Primo. El Terrassa desarrolló un fútbol de primer nivel, dominando el ritmo adecuado y superando a su rival en el centro del campo. En el minuto 74, Sergi Valls pudo haber anotado el 2 a 0 al rematar un gran centro de Nils que fue a parar a las manos de Lucas.

El final resultó agónico dado que el Terrassa perdió a Guti en el minuto 78 por doble amonestación y tuvo que esmerarse en la función defensiva para mantener la diferencia. Diego Rey dio el último susto visitante en los instantes finales, pero en el minuto 93 llegó el segundo gol gracias a una falta lanzada por Àlex Fernández que un defensa desvió al fondo del marco entre la euforia de los aficionados terrassistas, que ven cerca la posibilidad de acceder a la tercera y última eliminatoria del "play off".