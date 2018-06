Cristian: "Nuestra segunda parte es para quitarse el sombrero"

Cristian García, entrenador del Terrassa FC, elogió la personalidad de sus jugadores tras el triunfo obtenido por 2 a 0 contra el Compostela en el partido de ida de la promoción de ascenso a Segunda División "B". "Lo que me dar mayor felicidad es nuestra puesta en escena, que ha sido magnífica. Que en un partido de "play off" contra un gran equipo, seamos capaces de desplegar nuestra idea de fútbol de este modo es para enmarcar. Hay que darle la enhorabuena a estos jugadores porque su segunda parte es para quitarse el sombrero." El técnico, pese al ambiente de optimismo, señaló que no hay que pensar que la eliminatoria está ganada. "Tenemos por delante un viaje duro, una superficie distinta y un un rival que nos va a exigir. No hemos hecho nada todavía, sólo ganar un partido. Si nos dormimos nos eliminarán."

Yago Iglesias, entrenador del Compostela, lamentó la diferencia final de dos goles, el segundo de los cuales se produjo en el tiempo añadido. "No nos ha acompañado la suerte. Esa gol fuera de tiempo nos condiciona el partido de vuelta, pero tenemos una semana por delante para trabajar", señaló. "San Lázaro es un escenario totalmente distinto y no nos queda más que creer. Ya hemos obtenido resultados en nuestro campo que nos darían el pase de la eliminatoria. El Terrassa, pese a ser un cuarto, es un muy buen equipo, ya me gustaría verlo en otro grupo."