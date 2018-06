El campeón no podrá defender el título de Liga

La "final four" de la División de Honor de hockey se ha quedado sin su único representante egarense. El Atlètic Terrassa, vigente campeón, cayó eliminado a manos del RC Polo, que le derrotó por 1 a 0 en la primera semifinal, celebrada este sábado en el Eduardo Dualde. El único tanto de la contienda lo consiguió en el minuto 5 el internacional belga del Polo Maxime Plennevaux en un penalti-córner. No supo rehacerse el Atlètic, que jugó un mal partido en el primer tiempo. Intentó reaccionar tras el descanso el conjunto de Dani Martín, que se despidió en este partido del banquillo del Atlètic, pero no hubo más goles. Joan Tarrés pudo forzar los"shoot-outs" a falta de dos minutos en un tiro franco, pero fue el Polo quien se metió en la final, dejando a los de Can Salas fuera de la próxima edición de la EHL.

El Polo jugará la final contra el Júnior de Sant Cugat, que derrotó en las semifinales al Club de Campo por 3 a 2. Los vallesanos remontaron un 0 a 2 adverso con un tanto en el último segundo del egarense Oriol Salvador. Los otros dos goles fueron obra de los también terrassenses Javi Garcia y Nil Escudé. El Júnior, dirigido por el técnico egarense Roger Pallarols, jugará la próxima edición de la EHL.