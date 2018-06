Can Jofresa acoge este sábado la clausura de los Jocs Escolars

La zona deportiva municipal de Can Jofresa acogerá hoy, entre las nueve y las once de la mañana el acto de clausura de la presente edición de los Jocs Esportius Escolars que organiza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, en que tomarán parte los alumnos de los diferentes centros de primera, secundaria y de otras entidades. A partir de las 9.30 se desarrollarán diferentes actividades lúdicas y recreativas. A las once se entregarán los premios.