El Can Parellada queda segundo en la fase final del Campeonato de Catalunya

El Clínica Dental Can Parellada se alzó con el subcampeonato de Catalunya de Tercera, después de caer en la final de la competición que le enfrentó al CB Roses. Las gerundenses se impusieron por 45-58. La fase final del campeonato, que se disputó en Tarragona, enfrentaba a los cuatro ganadores territoriales. La egarenses ganaron la semana anterior el título de Barcelona. En las semifinales, el Can Parellada superó por 45-38 al Deco Teba's CB Lleida.

En la final del campeonato, el Can Parellada no estuvo al mejor nivel y acabó penalizado por el esfuerzo de partidos anteriores. Las egarenses no defendieron como acostumbran y estuvieron poco acertadas en la faceta ofensiva, fallando muchos tiros libres y cediendo demasiados rebotes ofensivos a su rival.

El primer cuarto resultó igualado y se resolvió con una diferencia de tres puntos para el Roses (11-14). El Can Parellada no encontró la llave para hacerse con el control del encuentro y vio aumentada la diferencia al descanso con un resultado de 21-31 que complicaba seriamente sus opciones. Pese a los cambios defensivos, el conjunto de Sito Roqué fue viendo ampliada la diferencia, que llegó a ser de 19 puntos. Pese a todo, el conjunto terrassense pudo celebrar el subcampeonato con la vista fijada ya en la próxima temporada en que militará en una exigente Segunda Catalana.

CLÍNICA DENTAL CAN PARELLADA. Carreño (4), Herrero (2), Martínez (4), Trullàs (1), Ortiga (10), cinco inicial, Chamorro (3), Zabalgo (8), Alba García (2), Marina García, Ribera, Bellaescusa (11), Lazaro.