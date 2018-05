El club ya estuvo dos temporadas en Tercera

La próxima temporada no será la primera del San Cristóbal en Tercera División. El club parroquial ya disfrutó de la categoría durante dos temporadas en la década de los años 80, bajo la presidencia de Francisco Ramos. El ascenso se obtuvo en el ejercicio 86-87 y el debut en Tercera División resultó altamente positivo, ya que el equipo se clasificó en la décima posición y consiguió una permanencia tranquila en la categoría. En la temporada siguiente, la 88-89, la trayectoria no fue la misma y el San Cristóbal acabó en la vigésima posición de un grupo compuesto por 22 equipos. De ese modo descendió de categoría y ha transitado entre Primera Catalana y Preferente, de forma aisudua, aunque con un paso por Segunda Catalana que no significó un golpe mortal sino el comienzo de la magnífica etapa actual. En ese período el San Cristóbal ha logrado dos ascensos y una Copa Catalunya amateur.