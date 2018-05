El Terrassa FC alimenta el sueño del ascenso

El Terrassa FC se ha clasificado para la segunda eliminatoria de la promoción de ascenso a Segunda División "B", despues de imponerse por 0 a 2 en el campo del Mar Menor en el partido de vuelta de la primera eliminatoria del "play off". Los egarenses se habían impuesto por 1 a 0 en la ida al conjunto de San Javier.

El conjunto de Cristian García, con la baja por lesión de Toro que dio entrada en el once inicial a Carlos Martínez, gestionó perfectamente la ventaja, sufriendo en diferentes fases del partido y resolviendo en el tramo final. El Mar Menor imprimió un fuerte ritmo de inicio, buscando un gol tempranero que cambiase la decoración de la eliminatoria. Y tuvo una clara oportunidad a los 46 segundos por mediación de Valdeolivas. En el minuto 15, Juanma generó una segunda situación de peligro con un disparo que salió cerca del poste egarense. Pero el Terrassa no se encerró y mantuvo su propósito de marcar un gol que le diese una ventaja casi definitiva. Daisuke y David López, en dos remates de cabeza, trasladaron el peligro al área del Mar Menor.

La segunda parte empezó con problemas para el Terrassa debido al empuje de los locales en busca del gol que igualase la eliminatoria. Su fútbol directo generó tres situaciones de peligro, pero poco a poco el partido se equilibró y la entrada de Àlex Fernández dio mayor criterio al juego del Terrassa. En el minuto 71 Amantini anotó el 0 a 1 al rematar de cabeza un centro de falta de Àlex Fernández. Y en el 74, Nils culminó una buena acción de Daisuke que sentenció el partido y la eliminatoria de forma definitiva.