La JET QSport pierde y jugará un tercer partido

La JE Terrassa QSport no ha podido resolver su permanencia en la Copa Catalunya femenina de básquet al perder ante el Roser por 35 a 51 en el el segundo partido de la promoción de permanencia disputado este domingo en el pabellón de Can Jofresa. El próximo fin de semana se jugará el tercer y definitivo encuentro de la serie en la cancha del Roser después de que ambos equipos hayan ganado fuera de sus pistas. Las egarenses han cuajado un flojo partido, en el que no han sabido superar la presión del mismo. Un parcial de 0 a 12 en los tres primeros minutos ha condicionado el encuentro. Aunque la JET se situó a seis puntos al final del tercer cuarto (33-39), un pésimo cuarto período resolvió el encuentro.