El CD Terrassa cae eliminado en los cuartos de final de la Liga

La temporada ha finalizado para el CD Terrassa, que ha empatado a un gol este domingo en Sant Cugat ante el Júnior y ha quedado eliminado en los cuartos de final del "play off" por el título. El conjunto de Les Pedritxes había perdido por 3 a 0 en el primer encuentro de la serie. Un gol de Aina Villoro a los diez minutos dio esperanzas al conjunto de Xavi Torras, pero las egarenses fueron de más a menos y no fueron capaces de poner en aprietos a un Júnior que empató en el minuto 43 por mediación de Mariona Serrahima. Las santcugatenses se medirán al Club de Campo el próximo sábado en las semifinales de la "final four" que se celebrará en las instalaciones del RC Polo de Barcelona.La otra semifinal tendrá como protagonistas a Polo y Real Sociedad.