El "play off" empieza con derrotas de CD Terrassa y Club Egara

No hubo sorpresas en la primera jornada de los cuartos de final del "play off" por el título de la Liga de División de Honor femenina de hockey y los cuatro primeros ganaron en el primero de los dos partidos de la serie. En Sant Cugat, el CD Terrassa cayó por un contundente 3 a 0 y se complica muchísimo el pase a la "final four". El domingo le tocará intentar remontar esa diferencia. Más opciones tiene el Club Egara, aunque tambièn perdió, en su caso por la mínima (2-1) en el Eduardo Dualde ante el RC Polo. En el primer duelo de las otras dos eliminatorias, el San Pablo Valdeluz batió por 2 a 1 a la Real Sociedad. También en Madrid, el Club de Campo se impuso por 3 a 1 al Taburiente.