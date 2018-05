La JET QSport quiere sentenciar la serie

El pabellón municipal de Can Jofresa acogerá mañana, a las 19.30 horas, un partido crucial para el futuro de la JET QSport. Las egarenses se miden al Roser en el segundo partido de la promoción de permanencia en Copa Catalunya. El primer partido se resolvió con un resultado favorable para la JET, que no quiere dejar escapar la oportunidad de resolver la serie ante su público. En caso de no conseguir la victoria, el tercer partido se jugaría en la pista del Roser.

Aunque el escenario es favorable para las aspiraciones de la JE Terrassa, en el seno de la plantilla egarense existe prudencia sobre la resolución final de la serie. Un planteamiento que se basa en los enfrentamientos que estos dos equipos han protagonizado en la Liga regular. La JE Terrassa ganó el primer partido de esta promoción por una diferencia de diez puntos (66-76), pero en la Liga las diferencias fueron menos apreciables. Si bien las terrassenses también ganaron en Barcelona por una diferencia de cinco puntos (57-62), en Can Jofresa el desenlace fue claramente favorable a un Roser que consiguió imponerse por un claro 53-73.

Las locales esperan que al amparo de su público sus posibilidades de éxito sean mayores para cerrar de forma exitosa la temporada.