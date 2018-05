No habrá segundo autocar a San Javier

Finalmente no se desplazará un segundo autocar de aficionados del Terrassa FC, dado que no se consiguieron llenar las plazas disponibles. Viajará un autocar con 55 seguidores que darán respaldo al equipo en las gradas del estadio El Pitín, además de los aficionados que viajen de forma particular. En el bar del Camp Olímpic se podrá ver el partido a través de la transmisión televisiva en la plataforma de Proliga.