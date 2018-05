Habrá que pagar en la "final four"

El Atlètic será el único representante egarense en la "final four" masculina.

Òscar Espinosa

Por primera vez en la historia de la Liga española, los aficionados que quieran presenciar in situ la "final four" por el título de Liga masculino y femenino tendrán que pasar por taquilla. El club organizador, el RC Polo, ha comenzado a vender entradas en su sitio web. Se trata de un abono de 16 euros para los dos días (sólo hasta el jueves). A partir de entonces podrán comprarse en internet entradas para cada uno de los dos días. La entrada del sábado costará 14 euros y la del domingo 17. Durante el fin de semana, los precios de taquilla serán los siguientes: 15 euros el sábado, 18 el domingo y 21 ambos días. Los menores de 6 años no pagarán y los jugadores de la escuela del Polo pagarán 8 euros.

El Atlètic, único egarense

La competición se celebrará los días 2 y 3 de junio en el campo Eduardo Dualde. Por ahora, el único representante egarense es el equipo masculino del Atlètic. El único precedente de pagar por ver hockey a nivel español se vivió en la pasada edición de la Copa celebrada en Valencia.

Para todos aquellos aficionados que lo deseen, se ha puesto a la venta también una entrada VIP a un precio único de 61 euros. Dará derecho a aparcar en el interior de las instalaciones del Polo, acceder a una carpa VIP que tendrá servicio de cátering y disponer de un asiento reservado en la tribuna.