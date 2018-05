Can Parellada y Viladecavalls se juegan la promoción y el San Lorenzo el ascenso directo 

El campo municipal de Can Parellada acoge hoy una verdadera final en el grupo 7 de Tercera Regional. Can Parellada y Viladecavalls se juegan el subcampeonato y, por consiguiente, el acceso a la promoción de ascenso. El Can Parellada es segundo con 72 puntos y el Viladecavalls tercero a un punto de distancia. Los visitantes necesitan el triunfo para escalar a la segunda posición, mientras que el Can Parellada tiene suficiente con un empate. En este grupo la plaza de ascenso directo corresponde al Juan XXIII. En el grupo 6, aún está por decidir el título y el ascenso directo. El San Lorenzo opta al mismo, aunque parte con la desventaja de no depender de sí mismo. Tiene los mismos puntos que el líder, el Athlétic Rubí, aunque con el "goal average" en contra. El San Lorenzo juega mañana a las 12 en el campo del Badia y los rubinenses reciben al Planadeu.