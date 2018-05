El Can Parellada jugará la promoción de ascenso

Los componentes del Can Parellada, celebrando su pase a la promoción de ascenso.

Óscar Espinosa

El CD Can Parellada se ha proclamado subcampeón del grupo séptimo de Tercera Catalana después de sumar este sábado el punto que precisaba para acabar en la segunda posición en el partido que le ha enfrentado al Viladecavalls en el campo municipal de Can Parellada y que ha finalizado con empate a un gol. Los dos equipos estaban separados por un punto y se jugaban la plaza para la promocion de ascenso en este encuentro. El Can Parellada, que fue el dominador en el primer período, se adelantó en el minuto 11 gracias a un gol conseguido por Sergi Montes al rematar una accion de Molero. El Viladecavalls forzó la máquina en la segunda parte y en el tiempo añadido logró el empate por mediación de Toni Sánchez, resultado que le era insuficiente para obtener la segunda plaza del campeonato.