Así son las semifinales: RC Polo - Atlètic y Júnior - Club de Campo

Han quedado ya definidas las semifinales de la "final four" por el título de Liga de la División de Honor que se disputarán el sábado 2 y el domingo 3 de junio en las instalaciones del RC Polo, en Barcelona. El sábado a las tres de la tarde, el campeón de la fase regular del campeonato, el RC Polo se medirá al Atlètic, que finalizó quinto y ha quedado como el único representante del hockey terrassense en esta "final four". A continuación, a las cinco de la tarde, el Júnior de Sant Cugat (que finalizó subcampeón) se medirá al Club de Campo de Madrid, tercer clasificado de la primera fase de la competición liguera. La gran final se disputará el domingo 3 de junio a partir de las 15.30 horas, también en el Eduardo Dualde. Excepción hecha del Atlètic, los otros tres semifinalistas obtuvieron la clasificación jugando la serie de cuartos de final en sus respectivos campos. Y lo hicieron por resultados abultados. Si bien el Atlètic se clasificó por un marcador global de 2 goles a 1, el Júnior lo hizo por 6 a 1 ante el CD Terrassa. Las otras dos eliminatorias fueron muchísimo más claras. En su doble enfrentamiento, el RC Polo se deshizo con absoluta comodidad del RS Tenis de Santander por sendos 5 a 2, lo que supone un global de 10 a 4. Dos goles de Maxime Plennevaux y otros dos de Àlex Reyné junto al tanto inicial de Tomás Terradas dieron ventaja a los de Carlos García Cuenca en el duelo del sábado. El domingo, los de Borja Movellán no pudieron remontar. Volvieron a marcar dos goles y volvieron a encajar cinco. Plennevaux anotó dos más y los tres restantes fueron obra de Nano Ortiz, Borja Llorens y Manu Bordas. En Madrid, el Club de Campo le endosó un marcador global de 9 goles a 1 (3-0 y 6-1) a un FC Barcelona que no pudo hacerle frente en ningún momento. Leandro Tolini, que marcó un gol, se ha situado como máximo goleador de la competición liguera con un total de 19 dianas.