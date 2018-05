El Terrassa FC gana por la mínima al Mar Menor

Un gol de penalti de David Toro en el primer tiempo ha dado al Terrassa FC la victoria por 1 a 0 en el partido de ida de la primera eliminatoria del "play off" de ascenso a Segunda División "B" disputado este domingo en el Camp Olímpic ante cerca de 4.000 espectadores. El duelo, por tanto, se decidirá en el segundo encuentro que se jugará en San Javier el próximo domingo. Ek equipo de Cristian García deberá defender este gol de renta después de haber mantenido su puerta a cero, una de las mejores consecuencias del primer partido de la serie.

El Terrassa FC arrancó a todo trapo, dominando la velocidad del juego y buscando un gol inmediato. En seis minutos, los egarenses generaron tres oportunidades para anotar el primer gol, a cargo de David Toro, David López y Fran Piera. Con un fútbol dinámico y de buena concepción ofensiva, el Terrassa encontró el premio a través de un claro penalti sobre Daisuke en el minuto 21 que David Toro transformó en el 1 a 0.

Con el marcador a favor, el equipo de Cristian García cedió algo de iniciativa al Mar Menor y esperó alguna nueva oportunidad para ampliar la diferencia. Toro estuvo a punto de hacer el 2 a 0 con un remate que rozó el poste, pero el Mar Menor dio su primer aviso en el minuto 37, en una buena acción de Valdeolivas que resolvió con una buena intervención Jose Ortega.

El buen control ejercido en el primer período no tuvo correspondencia en la segunda mitad. El Terrassa no asumió riesgos y el Mar Menor tuvo un mayor protagonismo, aunque sin generar demasiadas ocasiones de gol. Daisuke creó una primera situación de peligro en el minuto 46, pero el balón se alejó del área visitante. El Mar Menor generó sus mejores ocasiones en tres córners consecutivos en el tramo final que Ortega resolvió con acierto.