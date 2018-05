El Juan XXIII obtiene el ascenso a Segunda Catalana

El Juan XXIII jugará la próxima temporada en Segunda Catalana. Los egarenses se medían este domingo al Puig-Reig, conjunto que no se jugaba nada, y les valía con igualar el resultado del Viladecavalls, su inmediato perseguidor. En esa tesitura, ninguno de los dos conjuntos cumplió con su deber. El Juan XXIII empató a 0-0 en un encuentro que mereció ganar, pero el Viladecavalls cedió en casa ante la Pirinaica, abriendo la puerta del ascenso al Juan XXIII. Ante el Puig-Reig, los de Les Arenes tuvieron infinidad de ocasiones para certificar un holgado triunfo, pero no las aprovecharon. La más clara la tuvo Aitor Vives en el minuto 24. El extremo local conectó un gran disparo desde fuera del área que se estrelló en el larguero. Ya en el segundo tiempo, los locales estuvieron a punto de marcar en múltiples ocasiones, siendo la más clara en el minuto 80, cuando Héctor se quedó mano a mano con el portero pero no estuvo certero en el remate. Al final, con la derrota del Viladecavalls se desató la euforia, hubo invasión de campo y el Juan XXIII celebró el ascenso a Segunda Catalana en una jornada inolvidable.