Cristian: "Mis jugadores han demostrado una gran personalidad"

Cristian García, entrenador del Terrassa FC, hizo una lectura muy positiva del triunfo de su equipo por 1 a 0 ante el Mar Menor en la ida de la primera eliminatoria del "play off" de ascenso disputado este domingo en el Camp Olímpic. "Más allá del 1 a 0 me quedo con la personalidad que han demostrado los jugadores", señaló el técnico terrassista. "Han salido a quitarse la presión de los últimos partidos, a dar pases. Eso es lo que nos va a llevar a hacer un gran "play off". Estoy muy orgulloso de lo que han hecho. Si hubiésemos ganado por 1 a 0 a base de pelotazos eso no nos lleva a ningún sitio. Pero si hemos recuperado nuestro fútbol y encima hemos ganado, mucho mejor." El entrenador terrassista señaló que pese a que en la segunda parte el fútbol de su equipo descendió, "tampoco nos han generado ocasiones". En todo caso, aventuró un partido de vuelta exigente. "Nos va a costar mucho en Murcia.

David Toro mantuvo su idilio con el gol, marcando por tercera semana consecutiva. "Esta victoria nos va a dar mucha confianza de cara a la vuelta", señaló. "Hay que ir pensando que llevamos un 0 a 0. Nos van a exigir con un fútbol directo. No hay nada hecho."