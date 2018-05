El Atlètic elimina al Egara y jugará la "Final Four"

El Atlètic Terrassa será el único representante local en la "Final Four" de la División de Honor masculina de hockey que se disputará los días 2 y 3 de junio en las instalaciones del RC Polo de Barcelona. El conjunto de Can Salas ha eliminado en la ronda de cuartos de final al Club Egara pese a jugar los dos encuentros en el campo del Egara. Después del 0 a 2 para el Atlètic en el primer partido, este domingo el Egara logró un insuficiente triunfo por 1 a 0 gracias a un gol de penalti-córner de Xavier Aguilar a falta de tres minutos. Por su parte, el CD Terrassa también resultó eliminado al perder los dos partidos que le enfrentaron al Júnior en Sant Cugat. En el segundo partido, jugado este domingo, el resultado fue de 4 a 0.

Tampoco se registraron sorpresas en las otras dos eliminatorias de cuartos de final. El RC Polo goleó por 5 a 2 al Tenis cántabro y el Club de Campo por 6 a 1 al FC Barcelona. Gracias a su clasificación, el Atlètic mantiene vivas sus opciones de acompañar a Egara y Polo en la próxima edición de la Euro Hockey League. Para lograr el billete, sin embargo, deberá reeditar el título de Liga del año pasado.

En las semifinales de la "Final Four", el Atlètic se medirá al Polo, mientras que el Club de Campo será el rival del Júnior.