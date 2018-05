Jaque mate del CN Terrassa al CN Sabadell

El CN Terrassa se ha clasificado para disputar la quinta final de su historia de la División de Honor de waterpolo, después de ganar este sábado por 6 a 10 al CN Sabadell en las instalaciones de Can Llong en el tercer y definitivo partido de las semifinales del "play off". El conjunto de Dídac Cobacho se medirá ahora al CNA Barceloneta en la serie que decidirá el campeón de Liga. El conjunto barcelonés ha ganado las once últimas ediciones del campeonato y parte como favorito ante un CN Terrassa que firma una campaña histórica en la que jugará su tercera final, después de haber estado presentes en las correspondientes a la Copa del Rey y de la Supercopa.

El conjunto de Dídac Cobacho tenía ante sí el reto de ganar la eliminatoria en piscina contraria, después de no poder aprovechar la primera oportunidad el miércoles en el Àrea Olímpica. Pese a ese inconveniente, los egarenses cuajaron un partido monumental en el que nunca fueron por detrás en el marcador gracias a un juego compacto en el que volvió a ser decisiva la labor defensiva y del portero, Iñaki Aguilar. El Natació cerró el primer cuarto por delante en el marcador (1-2) y mantuvo la ventaja mínima (3-4) en el descanso. Aunque los locales igualaron al inicio del tercer período, un parcial de 0 a 2 permitió al CN Terrassa cerrar el tercer cuarto con una diferencia prometedora (4-6). El CN Sabadell tuvo que asumir mayores riesgos en el tramo final, una circunstancia que supo gestionar de forma impecable el CN Terrassa para sentenciar el encuentro de un modo definitivo.

La final se iniciará el próximo martes, con la disputa del primer partido de la serie en la piscina del CNA Barceloneta, que eliminó en las semifinales al CN Barcelona con una autoridad insultante.