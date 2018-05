Jordi Cuesta: "No tengo palabras para describir tantas emociones"

Jordi Cuesta, presidente del Terrassa FC, no pudo reprimir las lágrimas al final del partido entre el Castelldefels y el Terrassa FC que dio a los egarenses la clasificación para la promoción de ascenso gracias a un dramático empate a dos goles combinado con la derrota de la Pobla de Mafumet en el campo del Espanyol "B". Profundamente emocionado en el palco, calificó el partido de "dramático" y admitió que nadie hubiese imaginado un guion tan rebuscado ya que el equipo fue dos veces por detrás en el marcador y marcó de penalti en el minuto 87. "No puedo describir el estado de nervios que he pasado."

Más tarde, celebró con los aficionados y con los jugadores el éxito e incluso pasó por la ducha en una estampa casi desconocida en su talante prudente habitual. "He visto al equipo muy atenazado por los nervios en todo momento. Pero el final ha sido inmejorable. Ahora les diré a los jugadores que deben cumplir lo que me dijeron, que si nos metíamos en la promoción íbamos a subir." Cuesta agradeció la ayuda al Espanyol "B" y tuvo palabras de agradecimiento hacia la afición. "Esto es espectacular, esta afición es inmejorable. Estoy muy orgulloso de ser el presidente de este club. "