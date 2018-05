Egara - Atlètic en el "play off" de la Liga de hockey

Egara y Atlètic se medirán en la primera eliminatoria del "play off" de la Liga de hockey, en busca de una plaza en la "Final Four" que se disputará en el Polo. Este domingo ha finalizado la Liga regular, en la que la primera plaza ha correspondido al Polo. La eliminatoria se juega el próximo fin de semana y los dos encuentros se jugarán en las instalaciones del Egara. El CD Terrassa, por su parte, se enfrentará al Júnior en campo contrario.

Por lo que hace referencia a la División de Honor femenina, el Atlètic Terrassa perdió en el campo del Taburiente y deberá jugar una promoción de permanencia. En el "play off" por el título, el CD Terrassa se medirá al Júnior y el Egara al Polo, en ambos casos con desventaja de campo. Este eliminatoria se disputará los días 26 y 27.