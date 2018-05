Cristian: "Ahora vamos a por el ascenso"

"Estoy muy feliz. Feliz. Me he quitado un peso de encima." De ese modo resumió sus emociones el entrenador del Terrassa FC, Cristian García, después de que su equipo se clasificase este domingo para la promoción de ascenso. "Si esto lo escribe alguien antes del partido seguro que le dan un Óscar: dos veces por detrás en el marcador, el gol de penalti. En fin todo lo que ha pasado."

Cristian admitió que el partido había sido un desastre futbolístico, pero destacó el orgullo de sus futbolistas. "A nivel de corazón se merecen un diez", explicó. "En muchos momentos he visto que se nos iba la promoción, pero nadie ha renunciado a seguir creyendo." El técnico egarense añadió que sus futbolistas se habían visto superados por las emociones, pero entiende que el escenario cambia ahora. "El equipo se va a liberar y va a hacer un gran play-off. Ahora vamos a por el ascenso. Nuestro primer objetivo era estar entre los ocho primeros y lo cumplimos. El segundo era meternos en el play off y ahora el tercero es subir. No vamos a renunciar a nada. Esto es un premio que debemos disfrutar y si recuperamos nuestro fútbol podemos aspirar a todo."

El entrenador del Terrassa ha cubierto de forma exitosa su primera experiencia en un banquillo, consiguiendo la clasificación para el "play off" en el campo donde jugó su último partido como futbolista. "Cuando empezó la temporada sabía la responsabilidad de coger un equipo que se había metido en play off. Sabía dónde me metía, las posibilidades que tiene el club y la plantilla. Y lo que cuenta es que el lunes estamos en el bombo. Quiero dar las gracias a gente que me ha ayudado como Ramón Montilla, Miguel Angel o la directiva. Son gente excepcional."