El CN Terrassa se exhibe en Sabadell

Con mucha mayor solvencia de la esperada, el CN Terrassa se ha impuesto por 6 goles a 11 al CN Sabadell en la piscina Pere Ibars de Can Llong en el primer partido del "play off" de semifinales de la División de Honor de waterpolo. Los pupilos de Dídac Cobacho ofrecieron todo un recital defensivo y no dieron opciones al eterno rival. El conjunto de Dídac Cobacho Intentará cerrar la serie el miércoles a las 20.30 horas en el Àrea Olímpica y meterse en la final. Si gana el Sabadell el segundo partido, el tercero y definitivo se jugará el sábado 19 a las 12.45 horas de nuevo en Sabadell.

Al descanso se llegó con un resultado de 3-5 y un parcial de 1 a 4 en el tercer cuarto resolvió el encuentro en favor de los egarenses.