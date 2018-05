"No hay primas para el Espanyol"

Jordi Cuesta, presidente del Terrassa FC, ha manifestado que el club no ofrecerá ninguna prima al Espanyol "B" por ganar a la Pobla de Mafumet este domingo. El máximo responsable del club egarense se posiciona en contra de estos incentivos. "La política del Terrassa, mientras yo sea su presidente, es no primar a terceros equipos bajo ningún concepto. No lo encuentro ético y a los únicos que incentivamos es a los nuestros", señala. Cuesta, que fue accionista del Espanyol, mantiene múltiples contactos en la entidad blanquiazul y admite que esta semana ha hablado con algunos de ellos. "Es lógico. Y lo que me han dicho es que nosotros nos preocupemos de ganar nuestro partido. Estoy convencido de que el Espanyol va a ganar este domingo a la Pobla de Mafumet. No me imagino que puedan perder ese partido."

El presidente del Terrassa admite que está "un poco nervioso" antes de esta jornada final del campeonato. "El año pasado estaba más tranquilo porque dependíamos de nosotros y lo teníamos casi hecho. Ahora es distinto y el estar en manos de otro equipo hace que estés más inquieto. Pero yo creo que tenemos muchas posibilidades, soy optimista. Y más teniendo en cuenta que jugamos fuera. A diferencia del año pasado, parece que en nuestro estadio tenemos más problemas."

Cuesta está feliz por la respuesta de la afición del Terrassa, que se desplazará de forma masiva a Castelldefels con la confianza de vivir una jornada histórica que conduzca al equipo a la promoción de ascenso. "Estoy muy emocionado, la verdad, por este apoyo tan contudente de nuestros aficionados. Se han volcado para estar con el equipo y me siento orgulloso y emocionado de ser el presidente del Terrassa."

Cuesta sabe que en la plantilla existe el convencimiento de que si se accede a la promoción se conseguirá el ascenso a Segunda "B". Y entiende que esa dinámica emocional es buena para afrontar lo que puede venir en el futuro inmediato. "Yo voy a ser más cauto, hay que ir paso a paso y, de momento, pensar en obtener la clasificación. Pero es verdad que veo un gran optimismo tanto en el entrenador como en los jugadores. Están convencidos de que si entramos en la promoción vamos a subir. Espero que se cumpla ese presagio."

Jordi Cuesta tiene previsto desplazarse a Madrid el lunes si se obtiene la clasificación para el "play off" con el fin de asistir al sorteo de la primera eliminatoria.