El futuro se juega en dos escenarios 

El estadio de Els Canyars de Castelldefels concentrará mañana, a las 12 del mediodía, toda la atención y todas las esperanzas del terrassismo. Está en juego la última plaza de acceso al "play off" con tres pretendientes: Pobla de Mafumet, Terrassa y Prat. El conjunto que dirige Cristian García afrontará la última jornada del campeonato de Liga con la desventaja de no depender de sí mismo para alcanzar la cuarta posición, pero con serias posibilidades de lograrlo si suma los tres puntos. El Terrassa está empatado con la Pobla de Mafumet, que juega en el campo del Espanyol "B". A tres puntos, aún con posibilidades matemáticas, está el Prat. Los egarenses deberán sumar un punto más que la Pobla en esta jornada para arrebatarle la cuarta posición.

La expectación es máxima y el recinto del Castelldefels se quedará pequeño para dar cabida a los cientos de seguidores del Terrassa que se desplazarán. Ayer se agotaron las 250 entradas que el club puso a la venta de forma anticipada a 5 euros, aunque el Castelldefels facilitó 100 más que hoy se podrán comprar aún en el Camp Olímpic. El técnico del Terrassa ha convocado a toda la plantilla en esta ocasión, incluido Guti que no está a disposición de Cristian por su lesión en la rodilla.

"No estoy nervioso", confiesa Cristian García en las horas previas al partido más importante de su incipiente carrera como entrenador. "Lo que tengo ganas es de que llegue el partido y podamos recoger la recompensa al trabajo de todo el año."

Trasladar esa tranquilidad a la plantilla y que sus futbolistas estén únicamente concentrados en su partido ante el Castelldefels es el propósito del técnico, aunque sabe que muchos pensamientos estarán pendientes de lo que ocurra en el encuentro de la Pobla. "Debemos estar centrados en lo nuestro y no jugar dos partidos a la vez. Eso no sería bueno." Cristian no quiere radios ni seguimiento de los otros partidos en el banquillo, aunque admite que será imposible estar al margen. "En Tercera División es fácil que te vayas enterando de todo lo que pasa. Pero no podemos distraernos porque el partido no va a ser sencillo. El Castelldefels es un equipo muy competitivo y deberemos luchar contra nuestra propia ansiedad porque el partido no podemos ganarlo en el primer minuto."

Mañana puede ser un gran día

En la plantilla del Terrassa existe el convencimiento de que una victoria ante el Castelldefels conducirá al equipo a la promoción. Hay plena confianza en que el Espanyol "B" mantendrá su condición de invicto en casa y no caerá derrotado. "Yo no cambio mi partido por el suyo", señala Cristian García. "Se trata del campeón de Liga, un equipo que no ha perdido ningún partido en casa y que llega a buen nivel porque la próxima semana empieza su final por el ascenso." Pese a la confianza expresada hacia el filial blanquiazul, dice que entendería una prima procedente de Terrassa. "Yo estoy a favor de las primas por ganar. Es un tema que debería estar regularizado."

El técnico terrassista no quiere entrar a valorar qué equipo merece más entrar en la promoción. "Al final de 38 jornadas lo más justo es lo que acaba pasando. Si al final nos quedamos fuera con los mismos puntos que la Pobla habría que darle al equipo una buena nota porque no es fácil hacer 66 puntos en una categoría tan competitiva. Cuando me hice cargo de este equipo ya sabía dónde me metía tratándose del Terrassa y de su exigencia, además de la mía propia porque siempre aspiro a lo máximo. Estar en la última jornada luchando contra todos estos gigantes ya es un éxito. Pero ahora buscamos más porque esta plantilla, el consejo y la afición se lo han merecido. Sé que va a venir mucha gente y eso es muy importante porque nos van a ayudar a ganar. Debe ser un éxito de todos."

Cristian jugó en Castelldefels su último partido como futbolista la temporada pasada. Una grave lesión de rodilla en el escenario donde este domingo se juega la promoción le apartó del fútbol previo paso por el quirófano. Ahora espera vivir un episodio completamente distinto con su primera alegría en su primer año como entrenador. "Igual se cierra el círculo. Sería un lugar magnífico para conseguir este éxito y borrar el mal recuedo de aquella lesión".

POSIBLE ALINEACIÓN. Ortega, Yayá, Sergi Valls, Amantini, Guzmán, Àlex Fernández, Carreón, Nils, Dani Sánchez, Fran Piera y Toro.

HORARIO. Domingo a las 12 en Els Canyars.

ÁRBITRO. Dirigirá el partido David García Rosel.