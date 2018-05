Tres aspirantes a la cuarta plaza

Sant Andreu y L'Hospitalet se aseguraron su presencia en la promoción. Y el Palamós certificó su descenso a Primera Catalana. Falta por resolver el cuarto clasificado para la promoción, con tres aspirantes: Pobla de Mafumet, Terrassa y Prat. Los dos primeros están empatados a puntos, con tres de distancia sobre el Prat. Para estar en el "play off", el Terrassa debe hacer un punto más que la Pobla. Es decir, ganar en Castelldefels y que la Pobla no sume los tres puntos en el del Espanyol "B" o bien empatar y que el filial del Nàstic pierda. La Pobla se asegurará la cuarta plaza haciendo el mismo resultado que el Terrassa. Si gana, estará todo resuelto. Si empata o pierde, estará a expensas de que el Terrassa no mejore su resultado. El Prat, que acabará en Vilafranca, es quien peor lo tiene. Su única opción pasa por ganar y esperar que tanto Pobla como Terrassa pierdan.