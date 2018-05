Tensión e incidentes finales

Toni Carrillo, entrenador del Cerdanyola, protagonizó una rueda de prensa accidentada. Visiblemente nervioso, hizo una breve intervención para justificar que no iba a hablar del partido. "Quiero felicitar al Terrassa por su victoria y lamentar el trato que hemos recibido tanto los jugadores suplentes como yo durante todo el partido por parte de la afición. Estoy aquí porque conozco gente y los respeto, pero eso no lo toleraré. Es lamentable la actitud que han tenido, incluso con mi padre. Y eso no se lo perdono a nadie." Tras concluir su exposición, dio dos golpes en la mesa, se levantó visiblemente enojado, tiró dos sillas al suelo y se marchó. Los componentes del Cerdanyola se quejaron de los insultos de algunos aficionados del Terrassa a lo largo del encuentro y, de hecho, al final se produjeron enfrentamientos verbales en las gradas entre seguidores de los dos equipos. Esas discusiones se reprodujeron en el exterior del estadio, aunque sin mayores consecuencias pese a que se vivieron momentos de elevada tensión.