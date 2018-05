Otro paso hacia el "play off"

Otro paso hacia el "play off" Alberto Tallón

El Terrassa FC se adjudicó el triunfo ante el Cerdanyola por 1 a 0. Agonizaba el partido entre el Terrassa y el Cerdanyola con empate a cero en el marcador, un resultado que casi sentenciaba a los egarenses en su pugna con la Pobla de Mafumet por la última plaza en juego para el "play off", la grada suplicaba un golpe de riñón último y entonces apareció Toro para empujar al fondo del marco visitante un balón que el portero Del Río había desviado tras un primer remate de Daisuke, extraordinariamente asistido por Fran Piera.

Ese gol de Toro, cuyo valor puede ser incalculable, premió más la persistencia que no el buen juego del Terrassa.

Tres aspirantes

Sant Andreu y L´Hospitalet se aseguraron su presencia en la promoción. Y el Palamós certificó su descenso a Primera Catalana. Falta por resolver el cuarto clasificado para la promoción, con tres aspirantes: Pobla de Mafumet, Terrassa y Prat. Los dos primeros están empatados a puntos, con tres de distancia sobre el Prat. Para estar en el "play off", el Terrassa debe hacer un punto más que la Pobla. Es decir, ganar en Castelldefels y que la Pobla no sume los tres puntos en el del Espanyol "B" o bien empatar y que el filial del Nàstic pierda. La Pobla se asegurará la cuarta plaza haciendo el mismo resultado que el Terrassa. Si gana, estará todo resuelto. Si empata o pierde, estará a expensas de que el Terrassa no mejore su resultado. El Prat, que acabará en Vilafranca, es quien peor lo tiene. Su única opción pasa por ganar y esperar que tanto Pobla como Terrassa pierdan.

TERRASSA FC. Ortega, Amantini, Sergi Valls, Yayá, Guzmán, Àlex Fernández, Carreón, Nils, Raúl Torres, Fran Piera y Carlos Martínez. Civil sustituyó a Carlos Martínez en el minuto 46; Toro a Carreón en el 56; y Daisuke a Raúl Torres en el 67.



CERDANYOLA FC. Del Río, Juli, Dani Martí, Àlex Alba, Javi González, Rubén, Pitu, Pau López, Toledo, Albert López y Aliaga. Coke sustituyó a Aliaga en el minuto 62; Joel a Toledo en el 70; y Roger a Pitu en el 86.



Árbitro. Salvador Morros Monge. Amonestó a Àlex Fernández, Raúl Torres, Nils, Toro, Juli, Javi González, Pau López y Albert López.



Gol. 1-0, minuto 88, Toro.



Público. 1.276 espectadores.