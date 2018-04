Iñaki Aguilar se retira de la selección española

El portero del CN Terrassa Iñaki Aguilar, anunció ayer su retirada de la selección española de waterpolo a través de un comunicado en sus redes sociales. El guardameta, que el próximo 9 de septiembre cumplirá 35 años, pone el punto y final de este modo a una exitosa trayectoria con el combinado estatal que inició en 1999.

El palmarés de Aguilar como internacional es magnífico, habiendo participado de los principales éxitos del waterpolo español en su historia más reciente. Ha defendido el marco de la selección en más de un centenar de oportunidades y ha participado en tres Juegos Olímpicos, Pekín 2008, Londres 2012 y Rio 2016.

Entre sus éxitos más destacados obtenidos con la selección española, cabe citar los dos podios mundialistas que ha alcanzado, la medalla de plata en Roma 2009 y la de bronce en Melbourne 2007. También se alzó con la medalla de bronce en el Campeonato de Europa disputado en Belgrado en 2006. En su palmarés también cabe remarcar las medallas de plata en la Liga Mundial de los años 2006 y 2012, además del oro en los Juegos del Mediterráneo de Almería de 2005, así como las platas de 2009 y 2013 en esta última competición.

Las razones

Iñaki Aguilar ha señalado que la decisión ha sido consensuada con el seleccionador y su familia. "Me siento feliz y satisfecho de todos estos años. Mi principal objetivo ha sido siempre darlo todo por el equipo desde los diferentes roles que he desempeñado", explica Aguilar en su comunicado. "Si pudiera, viajaría en el tiempo para volver a repetir lo que he vivido, pero como no puede ser, toca afrontar nuevos retos profesionales y animar a mis compañeros desde fuera de la piscina. Esa instalación que me ha permitido desarrollar un amor incondicional e irracional hacia este deporte y que así seguirá durante muchos años".