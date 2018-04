Iñaki Aguilar dice adiós a la selección española de waterpolo

El portero del CN Terrassa Iñaki Aguilar (34 años), ha anunciado su retirada de la selección española absoluta de waterpolo de la que llevaba formando parte desde 1999. Aguilar ha dado a conocer su decisión a través de su cuenta de facebook, en la que ha explicado que se trata de un asunto consensuado con el seleccionador actual y con su familia. "Me siento feliz y satisfecho de todos estos años, mi principal objetivo ha sido siempre darlo todo por el equipo desde los diferentes roles que he desempeñado", explica. "Si pudiera, viajaría en el tiempo para volver a repetir lo que he vivido, pero como no puede ser, toca afrontar nuevos retos profesionales y animar a mis compañeros desde fuera de la piscina. Esa instalación que me ha permitido desarrollar un amor incondicional e irracional hacia este deporte y que así seguirá durante muchos años."

Iñaki Aguilar ha participado de los éxitos de la selección española en la la historia reciente. Fue subcampeón del mundo en Roma 2009 y bronce en el Campeonato del Mundo de Melbourne de 2007. Además, tiene una medalla de bronce europea en Belgrado 2006. Ha participado en tres Juegos Olímpicos.