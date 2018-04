El Terrassa FC tropieza en la misma piedra

Instalado en un tobogán de sensaciones contradictorias, el Terrassa FC se ha vuelto a complicar el futuro después de perder por 0 a 1 contra el Vilafranca este domingo en el Camp Olímpic. Cuando el escenario le era más favorable después de su victoria en el campo del Palamós, el tropiezo de esta jornada le saca nuevamente de la zona de "play off" y sitúa a la Pobla de Mafumet en el cuarto lugar gracias a su ventaja en el "goal average". El conjunto de Cristian García no depende ahora de sí mismo después de un grave tropiezo que condiciona su futuro en la competición.

Obligado a puntuar para mantener la cuarta plaza, el conjunto egarense mostró su peor cara en un momento decisivo. En la primera parte su fútbol cayó en la apatía más absoluta, incapaz de imponer la jerarquía que se suponía a los locales en un partido de tanto calado. Cristian varió el dibujo apostando por un trivote en el centro del campo y dando la titularidad en ataque a David Toro, pero al equipo le faltó dinamismo suficiente y capacidad para generar situaciones de peligro. Guti se convirtió en el único futbolista con capacidad de desequilibrio, un elemento insuficiente para dar superioridad a un Terrassa que sólo inquieto a Miguel Ramos en una acción del propio Guti que Toro no supo culminar.

El juego del Terrassa fue más dinámico en el segundo tiempo, que empezó con el cambio de Carreón por Àlex Fernández y una nueva variante en el dibujo al ubicar a Daisuke como segundo delantero. Los egarenses gozaron de una gran ocasión en el minuto 48, cuando un defensa visitante sacó en la línea de gol un balón rematado por Ferreira. El Terrassa dio un paso adelante y explotó la banda izquierda, donde Guti y Nils empezaron a tener mucha presencia. En el minuto 65 una magnífica acción de Carreón dio la posibilidad de anotar a Xavi Civil, pero el remate del delantero local salió desviado. Sólo dos minutos más tarde, Díez hizo el 0 a 1 al rematar de cabeza un lanzamiento de córner ante la pasividad de la defensa egarense.

El Terrassa no supo encerrar a su rival en el tramo final del encuentro y sólo se atisbó el empate en un disparo de Raúl Torres que rebotó en un defensa. El Vilafranca pudo haber aumentado su renta con el tiempo cumplido, en una contra de Cerdà que Ortega abortó en una magnífica intervención.

El partido tuvo un final caliente, con enfrentamientos entre jugadores de los dos equipos. La plantilla del Terrassa señaló que el defensa visitante Medina habría realizado algún comentario inapropiado, mientras que el ex terrassista Óscar simuló una agresión de Yayá que no se produjo.