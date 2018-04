El CN Terrassa cierra la fase regular de la Liga en Pamplona

Hoy a las seis de la tarde, el equipo de waterpolo del Club Natació Terrassa cerrará la fase regular de la Liga de División de Honor visitando la piscina del WP Navarra. El conjunto que dirige Dídac Cobacho llega a la cita con los deberes hechos. Pase lo que pase en este último compromiso liguero, el Natació acabará la Liga en tercera posición, con lo que en el cruce de cuartos de final del "play off" deberá medirse al sexto clasificado. Los navarros, por su parte, son décimos con trece puntos y aspiran todavía a finalizar novenos. "Para nosotros, el partido nos servirá para preparar el tramo definitivo de la temporada. Nos interesa un partido competido y exigente", comenta Dídac Cobacho, que vio la amarilla el pasado sábado y no podrá sentarse en el banquillo hasta los "play off". El duelo será el último para el waterpolista navarro Julen Artola, que se retira.