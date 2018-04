Los Carboners juegan ante los Senglars

Hoy arrancarán, a partido único, los "play off" por el título de la Primera Catalana de rugby. Una vez finalizada la fase regular, los Carboners de Terrassa comenzarán a pelear por el título mañana a las once de la mañana en la semifinal que les enfrentará a los Senglars de Torroella en las pistas de Can Jofresa. Los egarenses cuentan con ventaja de campo en estas eliminatorias, ya que acabaron primeros en la fase regular. Tras once jornadas, han ganado todos los partidos menos el de la primera jornada ante los Spartans. Cayeron también ante un Hospitalet "B" que fue descalificado. La segunda semifinal arrancará hoy a las cuatro de la tarde y enfrentará a los Spartans de Granollers con el Sabadell.