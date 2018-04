Finalistas del programa cultural de los Juegos Escolares

El próximo lunes, a las 6 de la tarde, se efectuará el acto de entrega de premios del programa cultural de este curso de los Juegos Escolares. Han participado un total de 22 centros de enseñanza, con 1.721 participantes en el concurso de dibujo, 61 en el apartado de cómics, 419 redacciones y 171 fotografías. El tema a desarrollar era "Equidad y coeducación en el deporte". Los finalistas en las distintas modalidades son los siguientes: dibujo benjamín: Mariam Chreta, Lucia y Fátima El Asri, de la escuela Roc Alabern; Marma, del Antoni Ubach; y Bernat Planas, del Joaquima de Vedruna; dibujo alevín: Iñaki Fernández y Paula Cerdán, del Pere Viver; Vicky Fresneda, del Joaquima de Vedruna; Aya Mouloud, del Antoni Ubach; y Alba Seró, del França; dibujo infantil; Ismail El Koudni y Lucía Martínez, del Can Jofresa; Aitor Zarzuelo, Lia Cònsul e Ivet Sánchez, del Mare de Déu del Carme; cómic: Naiara Álvarez, del Goya; Sana Khayat, Alexander Chachapoya, Natàlia Ortega y Valeria Quiñónez, del Santa Eulàlia; y Aida Lázaro y Judit Aguilar, del Can Jofresa; cuento o relato breve infantil: Lucia Milà, Carla Oyonarte y Lara Andreu, del Mare de Déu del Carme; Iris Játiva, del Santa Eulàlia; y Aida Lázaro y Judit Aguilar, del Can Jofresa; cuento o relato breve cadete: Marina Luque, Meritxell Herrera y Carla Arasanz, del Montserrat Roig; Lucia Escribano, del Goya; y Nerea Laporta, del Santa Eulàlia; fotografía: Lucía Escribano y David Lao, del Goya; Miriam Guzmán y Paula Liébana, del Egara; y Miquel González, del Joaquima de Vedruna.