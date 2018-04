Torneo solidario de hockey Plus en Les Pedritxes 

Este domingo, entre las tres y las seis de la tarde, las instalaciones del Club Deportiu Terrassa en Les Pedritxes acogerán el Torneig Solidari Hockey Plus MOS. La entidad terrassense ha cedido sus instalaciones de forma desinteresada para que se celebre este evento solidario. Los organizadores son un grupo de estudiantes de segundo curso del Grau Superior d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives (AAFE) de la escuela Joaquima de Vedruna de nuestra ciudad que están vinculados al mundo del deporte. Su intención es desarrollar un torneo solidario de hockey Plus (una modalidad en la que juegan personas con discapacidad intelectual) con la finalidad de colaborar con el proyecto de la Lliga BBVA Hockey Plus, que esstá celebrando su segunda temporada. Otro de los objetivos es recaudar fondos para el MOS (Moviment Olímpic Solidari), así como contactar con empresas que puedan colaborar en el proyecto prestando apoyo tanto económico como cediendo material. El MOS es una iniciativa que nació hace dos años en la escuela Joaquima de Vedruna bajo la coordinación del exjugador internacional del Club Egara Edi Tubau. El propósito de la misma es integrar el espíritu olímpico como forma de desarrollo de las virtudes humanas, reforzando los valores de la escuela. De cara al torneo del domingo, la inscripción de los equipos es completamente gratuita y se ha implementado una fila cero para quienes quieran realizar donaciones económicas para apoyar el proyecto. Durante el torneo habrá servicio de bar y se realizará un sorteo entre los asistentes.