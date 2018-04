Unai Martínez suple a Cazorla en el banquillo del San Lorenzo

El líder del grupo sexto de Tercera Catalana ha cambiado de entrenador. El técnico bilbaíno afincado en Sabadell Unai Martínez se sentará mañana mismo en Cerdanyola en el banquillo del San Lorenzo en lugar de Juan Carlos Cazorla, que ha mantenido al equipo en la primera plaza en las últimas dieciocho jornadas. Unai Martínez, que ejerció el año pasado de segundo de Mariano Guerrero en el San Lorenzo y estuvo seis años en el fútbol base del Terrassa, será un técnico interino. No continuará la próxima temporada. En relación a las motivaciones de la marcha de Cazorla, las versiones son opuestas. El presidente del club, Joan Ortiz apunta que el técnico ha sido cesado: "A Cazorla lo fiché yo y me sabe muy mal esta situación. Pero tenía a media plantilla en contra y no podíamos continuar más en esta situación. Si vienen los dos capitanes y te dicen que debes elegir entre ellos o el entrenador, tienes que tomar una decisión", comenta Ortiz.

Opiniones contrapuestas

El punto de vista de Juan Carlos Cazorla, que entrenó al equipo durante dos temporadas hace ya cuatro años es diametralmente opuesta a la expresada por el presidente. "He tomado la decisión de dimitir. La situación era insostenible. Había un desacuerdo muy grande entre la directiva y el cuerpo técnico. Los jugadores llevaban más de dos meses sin cobrar ni la gasolina ni las primas prometidas. Dejo al equipo líder, pero no podía seguir trabajando en estas condiciones", apunta Cazorla. Su segundo, Pedro Alonso, y los jugadores Johnny y Cholo han abandonado el equipo.