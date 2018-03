Puntazo del Terrassa FC en el Narcís Sala

El Terrassa FC obtuvo un magnífico empate a cero en el campo del Sant Andreu que consolida las aspiraciones de promoción de los egarenses. El partido, disputado este jueves en el estadio Narcís Sala, enfrentó al tercer y al cuarto clasificado en un partido con aroma de "play off". Los terrassistas mostraron una gran solidez y fiabilidad ante un rival que suma ya once jornadas sin perder.

Cristian García apostó por un dibujo similar al que tan buen resultado le dio en Ascó, con tres centrales (Yayá, Valls y Pallàs), dos carrileros (Pastells y Guti) y dos puntas con libertad de acción (Nils y Fran Piera). Fuera de la convocatoria quedaron futbolistas como Civil, David López o Dani Sánchez. A través de ese discurso táctico, el Terrassa controló el juego del Sant Andreu durante el primer período. Tuvo el balón menos de lo acostumbrado, pero su solidez defensiva incomodó en gran medida a los cuatribarrados, cuya capacidad de creación quedó seriamente limitada y la participación en el juego de sus dos magníficos delanteros, Kuku y Elhadji, fue irrelevante.

El desarrollo de la primera parte fue tan equilibrado que los dos equipos generaron sus escasas opciones ofensivas a través de acciones a balón parado: el Terrassa en dos saques de esquina (uno directo de Carreón que despejó Segovia y otro combinado con un disparo de Nils que sacó un defensa); y el Sant Andreu mediante una falta de Josu que despejó mal Pastells y que obligó a Ortega a intervenir de urgencia.

El arranque de la segunda parte resultó comprometido para el Terrassa, que sufrió ante un Sant Andreu más peligroso en ataque. Kuku tuvo una excelente oportunidad en el minuto 47, con un disparo en el área que Ortega detuvo en una brillante intervención. Respondió Nils en el minuto 53 con un buen remate desde la frontal del área que Segovia rechazó. Y en el minuto 57, Guerrero volvió a poner en peligro a los egarenses con un disparo que salió ajustado al poste. No fue a más el empuje del Sant Andreu, con más balón que el Terrassa pero sin nuevas ocasiones.

De hecho, fue el Terrassa quien anduvo más cerca de la victoria en el tramo final en el que su rendimiento alcanzó su punto álgido. Sobre todo en una acción nacida de un pase de Raúl Torres a Daisuke que el japonés estuvo a punto de aprovechar con una vaselina que salió rozando el larguero.

UE SANT ANDREU. Segovia, Llamas, Méndez, Juanma, Noguera, Víctor, Josu, Guerrero, Elhadji, David López y Kuku. Alfred sustituyó a David López en el minuto 62; Óscar Muñoz a Elhadji en el 68; Alberto a Josu en el 89.

TERRASSA FC. Ortega, Yayá, Sergi Valls, Pallàs, Pastells, Guti, Guzmán, Ferreira, Carreón, Nils y Fran Piera. Daisuke suplió a Guti en el minuto 65; Raúl Torres a Carreón en el 73; Toro a Fran Piera en el 83.

Árbitro. Oriol Jarit Mesa. Amonestó a Kuku, Guerrero, Llamas, Nils y Pallàs.