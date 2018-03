Cristian: "El empate les sirve más a ellos"

Satisfacción moderada en el vestuario del Terrassa FC después del empate cosechado este jueves en el campo del Sant Andreu que mantiene a los egarenses con las máximas posibilidades de cara a disputar la promoción de ascenso. Cristian García, entrenador del Terrassa FC, no se marchó del todo satisfecho con el resultado. "Dije antes del partido que el empate no nos sirve. Sumamos un punto más pero necesitábamos la victoria", señaló en la sala de prensa. "De la manera que entendemos el fútbol el empate nos resulta insuficiente." Pese a la buena respuesta de su equipo, el técnico mantuvo su exigencia hacia los jugadores en esta recta final de temporada. "Yo veo otras cosas más allá del punto. La primera parte ha sido más igualada, el Sant Andreu ha llevado el partido a su terreno y en la segunda hemos estado mejor. El punto está bien, pero el pensamiento era ganar. Por eso no me voy contento del todo. Ganar aquí era dar un salto a nivel de modelo de juego y de propuesta. El punto les sirve más a ellos que a nosotros. En todo caso, debo felicitar a los jugadores porque en la segunda parte hemos tenido mucha personalidad."

Una de las noticias positivas del encuentro fue el regreso del delantero David Toro, que ha estado de baja durante más de cinco meses. Toro jugó los últimos minutos. "Estoy muy contento porque no me esperaba recuperarme tan pronto tras la operación", explicó. "Me hace muy feliz la confianza que me ha dado el entrenador. Ahora se lo debo devolver en el campo."

El guardameta Jose Ortega hizo una lectura prudente del resultado. "Sabíamos que era un partido importantisimo. Y queríamos ganarlo. Hemos empatado y salimos contentos", explicó. "En la segunda parte hemos tenido un par de situaciones en las que hemos podido marcar. En defensa hemos estado muy concentrados y al final hemos podido ganar." Ortega se refirió al calendario que le resta al Terrassa, el más asequible de los candidatos a la promoción. "Nosotros vamos a ir partido a partido. No debemos mirar el calendario, sólo sumar los tres puntos cada semana. Yo no me fío de nadie. Hay que dejarse de cálculos porque no tenemos margen de error."